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مفاجأة.. تحرك جديد من برشلونة لضم بديل ديمبلي

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:44 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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شهدت الساعات القليلة الماضية تطور جديد في نادي برشلونة الإسباني بشأن بديل الفرنسي عثمان ديمبلي نجم الفريق المصاب.


إصابة ديمبلي والبحث عن بديل

وكان نادي برشلونة قد أعلن منذ عدة أيام رسميا معاناة ديمبلي من إصابة قوية في الفخذ الأيمن وحاجته إلى تدخل جراحي ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لفترة تصل إلى 6 أهشر قادمة.


وتقدم نادي برشلونة بطلب إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطلب فيه السماح للنادي بعقد صفقة إستثنائية خلال الفترة القادمة لتعويض ديمبلي وينتظر تصريح الموافقة من الاتحاد.


برشلونة يحدد بديل ديمبلي

وأكدت التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي برشلونة حدد الدنماركي مارتين برايثويت مهاجم نادي ليجانيس الإسباني خلال الفترة القادمة ليكون بديل ديمبلي في الفريق.


كما أشارت التقارير إلى أن نادي برشلونة بدأ بالفعل خلال الساعات القليلة الماضية التفاوض مع نادي ليجانيس لضم برايثويت في الفترة الحالية.


وذكرت التقارير أن نادي ليجانيس رفض التفاوض مع نادي برشلونة بشأن ضم مارتين وأكد فيليبي مورينو رئيس النادي أنه إذا رغب البارسا في ضم اللاعب عليه دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.


تطور جديد بشأن ضم برشلونة لمارتين

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة قرر دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد مارتين برايثويت خلال السساعات القليلة القادمة إلى نادي ليجانيس ليضم اللاعب.


وحسب ما ذكرته الصحيفة فإنه من المتوقع أن يعلن نادي برشلونة عن ضم مارتين خلال الساعات القليلة الماضية بشكل رسمي.


مشاركات مارتين برايثويت مع نادي ليجانيس هذا الموسم

وقد شارك مارتين برايثوايت في ٢٤ مباراة مع نادي ليجانيس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٦ أهداف وصنع هدفين آخرين.


ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 52 من أصل 24 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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