Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأمم المتحدة: تغير المناخ يهدد مستقبل جميع الأطفال

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:36 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
يتعرض مستقبل كل طفل في العالم للخطر، حيث تفشل الدول في جميع أنحاء العالم في الحد من آثار تغير المناخ وتوفير بيئة نظيفة وصحية ضرورية لرفاههم، وفقًا لتقرير بتكليف من الأمم المتحدة.

وقال التقرير الذي أعده أكثر من 40 خبيرا في صحة الأطفال والمراهقين "تغير المناخ، والتدهور البيئي، والسكان المهاجرون، والصراعات وعدم المساواة الواسعة، والممارسات التجارية المفترسة تهدد صحة ومستقبل الأطفال في كل بلد".

وعلى الرغم من أن الأطفال في الدول الغنية لديهم فرصة أفضل للبقاء والرفاهية، فإن تلك البلدان نفسها تساهم بشكل غير متناسب في انبعاثات الكربون التي تهدد مستقبل جميع الأطفال، وفقًا لتقرير مشترك صادر عن منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، ومجلة ذا لانسيت الطبية.

كما أضافت أنه لا يوجد بلد واحد كان أداؤه جيدًا في جميع الفئات الثلاث، الإزدهار، الأطفال، والاستدامة والإنصاف.

وصرحت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك، ورئيسة اللجنة الدولية التي أصدرت التقرير التي تعمل الآن في هذا المجال "يتعين على البلدان إصلاح نهجها في صحة الأطفال والمراهقين، لضمان ألا نعتني بأطفالنا اليوم فحسب بل نحمي العالم الذي سيرثونه في المستقبل".

وأبرز التقرير أيضًا التهديدات التي يتعرض لها الأطفال والتي يمثلها القطاع التجاري، ولاحظ المؤلفون أن عدد الأطفال والمراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة زاد عشرة أضعاف من 11 مليون في عام 1975 إلى 124 مليون بحلول عام 2016.

ويتعرض الأطفال أيضًا لإعلانات عن منتجات مخصصة للبالغين - مثل الكحول والتبغ والقمار - مما يزيد من فرصهم في الاستهلاك.

ويدعو التقرير إلى وضع الأطفال في قلب الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها في عام 2015.

وأضافت كلارك: "أن أهداف التنمية المستدامة تنقل رؤية مزدوجة لحماية كوكبنا من مستقبل خطير وغير مؤكد، وللتأكد من أننا نقدم حياة آمنة وعادلة وصحية للأجيال القادمة، فالأطفال هم في صميم هذه الرؤية، مع احتياجاتهم وحقوقهم ووجهات نظرهم ومساهماتهم ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تغير المناخ اليونيسيف الامم المتحدة الاطفال

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 19 ساعة

بعد الفضيحة.. أول استقالة رسمية في برشلونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ حوالي 18 ساعة

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. تحرك جديد من برشلونة لضم بديل ديمبلي

منذ 36 دقيقة

فايلر يحرج كارتيرون ويحسم موقف مشاركة "أفشة" في القمة

منذ حوالي 6 ساعات

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

دراسة: 50 نوع من الأغذية يمكنها أن تحافظ على مستقبل العالم

"التخطيط" تستعرض إنجازاتها خلال النصف الأول من 2019

الأمين العام للأمم المتحدة محذرًا من التغير المناخى: العالم ليس على الطريق الصحيح

غدا.. انطلاق "مؤتمر القمة المعني بالمناخ 2019" بمشاركة الرئيس السيسي وقادة الدول

قبل انطلاق "قمة المناخ 2019".. كيف يتم التصدي لظاهرة التغير المناخي؟

"اليونيسف": طفل من بين 3 أطفال يعانون من سوء التغذية أو زيادة الوزن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

09:00 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status