Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص.. هيثم فاروق يتحدث عن حظوظ الأهلي والزمالك في الفوز بالسوبر المصري

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements

تحدث اللاعب الدولي المصري السابق ونادي الزمالك وفينورد الهولندي هيثم فاروق في تصريحات اليوم الأربعاء لموقع الفجر الرياضي عن مواجهة السوبر المصري المقبلة بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك والتي ستجمع بين الفريقين مساء الخميس في الإمارات العربية المتحدة.


وقال لاعب منتخبنا الوطني السابق:" بالنسبة للزمالك الفوز بالسوبر الأفريقي ليس له علاقة بمباراة السوبر المحلي ولا مباراتي الترجي الرياضي التونسي في بطولة دروي أبطال أفريقيا كل مواجهة وبطولة لها حساباتها الخاصة ، الزمالك دخل مواجهة السوبر الأفريقي وجميع الترشيحات لصالح الترجي لأنه بطل دوري الأبطال لموسمين متتاليين لكن التوقع شئ و الواقع شئ ثاني آخر، الزمالك أثبت نفسه وشخصيته بالمباراة واستحق الفوز عن جدارة و استحقاق".


وأضاف لاعب الزمالك السابق للفجر الرياضي :" مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر المحلي ستكون مختلفة وقوية للغاية الفائز في هذه المباراة سيكون الاهدء والمتلزم بتعليمات المدرب هذا يتوقف علي حالة اللاعبين أثناء المباراة، أنا شخصيا أعتقد أن المباراة متكافئة واتوقع ذهابها الي ركلات الترجيح".


واختتم هيثم فاروق تصريحاته قائلا:" اتمنى ان يكرر الزمالك نفس الأداء الذي قدمه أمام الترجي الرياضي التونسي في السوبر الأفريقي أمام النادي الأهلي في السوبر المحلي ويحقق لقب البطولة".


ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك يوم الخميس المقبل في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي بالإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب محمد بن زايد الدولي بنادي الجزيرة.

Advertisements

أخبار تهمك

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. تحرك جديد من برشلونة لضم بديل ديمبلي

منذ 36 دقيقة

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الفضيحة.. أول استقالة رسمية في برشلونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 19 ساعة

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 18 ساعة

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يحرج كارتيرون ويحسم موقف مشاركة "أفشة" في القمة

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 19 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

09:00 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status