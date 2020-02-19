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فريق مفاجئ يخطط لخطف ميسي من برشلونة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:27 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية، لوجود نية من نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، للتعاقد مع أسطورة نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي،في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وذكر "راديو كونتينينتال" الإسباني، أن النادي الذي ينافس في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم، يسعى لإستغلال إنهيار العلاقة بين ميسي وإدارة النادي الكتالوني، متمثلة في الفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي للفريق.


وأضافت التقارير أن الأرجنتيني "جييرمو باروس سكيلوتو" مدير نادي لوس أنجلوس، تواصل مع والد ميسي، من أجل إمكانية التعاقد معه في الصيف المقبل.


وكانت أزمة كبيرة قد نشبت منذ أيام بين ميسي وأبيدال، هاجم خلالها أبيدال لاعبي برشلونة من خلال تصريحات إعلامية، متهماً إياهم بتآمرهم لرحيل فالفيردي.


من جانبه، دافع صاحب الـ32 عاماً عن زملائه مهاجماً زميله السابق أبيدال، بسبب فشله في ملف التعاقدات الشتوية.


ويتواجد شرط في عقد ميسي، يسمح له بالرحيل نهاية كل موسم دون شرط، مما قد يفتح الباب نحو نهاية مشوار ميسي مع برشلونة.

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