المشدد 3 سنوات لعاطل تعدى على مواطن بالضرب في القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالتعدي على مواطن بدار السلام، بالسجن المشدد 3 سنوات.



وأسندت النيابة للمتهم "محمد.ص"، تهمة ضرب المجني عليه "محمد.ف" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أشهر في وجهه سلاح أبيض "سنجة"، وتعدى عليه بها، مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي خلفت لديه عاهة مستديمة تقدر بنسبة 30 بالمائة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.