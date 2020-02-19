أماني التونسي: سعيدة بعرض "بين بحرين" تليفزيونيًا لأول مرة

أعلنت الكاتبة والسيناريست أماني التونسي، أن فيلمها الأخير "بين بحرين" سوف يعرض تلفزيونيًا لأول مرة يوم الأحد المقبل ٢٣ فبراير الساعة ٨ مساء على إحدي القنوات الفضائية، والإعادة يوم الاثنين ٢٤ فبراير الساعة ١ونصف ظهرًا.

يذكر أن فيلم "بين بحرين" تدور أحداثه حول فتاة تدعي زهرة التي غير الختان مسار حياتها تمامًا بعد أن تعرضت له ابنتها الصغيرة، وقام ببطولته كلًا من فاطمة عادل ومحمود فارس وثراء جبيل، ومن إخراج أنس طلبه، وقد شاركت السيناريست مريم ناعوم في كتابة القصة.

ومن الجدير بالذكر أن الفيلم قد حصل على ٦ جوائز كأفضل سيناريو وحوار، منها مهرجان أسوان لأفلام المرأة في عام ٢٠١٩، ومهرجان تاز بالمغرب.