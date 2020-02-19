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فيسبوك تختبر علامات تبويب جديدة لتنظيم موجز الأخبار

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:12 م
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بوابة الفجر
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تسبب فيسبوك في الكثير من الضجة عندما قام بتغيير "موجز الأخبار" من الترتيب الزمني إلى تصنيف خوارزمي، ولن يتمكن بعض الأشخاص من تجاوزه أبدًا، ولكن على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك فرز موجز ويب الخاص بك حسب "الأحدث" ، فإن الخيار مدفون حاليًا في الشريط الجانبي ويعود إلى طبيعته بعد 24 ساعة.

ولكن وفقًا للمطورة جين مانشون وونغ، فأن شبكة فيسبوك الاجتماعية تفكر في إضافة علامات التبويب إلى آخر الأخبار لجعلها أسهل ومنظمة أكثر.

وعثرت وونغ، على الكود الموجود في تطبيق الفيسبوك على نظام الأندرويد والذي يشير إلى أن الشبكة تفكر في تقسيم "موجز الأخبار" إلى ثلاث علامات تبويب: Relevant و Recent و Seen. 

وأكدت شركة فيسبوك لاحقًا لموقع TechCrunch أنه يختبر الميزة داخليًا ويفكر في اختبار خارجي.

إن تصفية مشاركاتك التي تمت مشاهدتها بالفعل ليست جديدة، ولكن مرة أخرى، كانت غامضة للعامة، وكان يمكن الوصول إليها فقط من خلال زيارة هذا الرابط facebook.com/seen.

يبدو الأمر فكرة مفيدة، مما يسهل العثور على المحتوى الذي تبحث عنه، ويمنح المستخدمين قوة أكبر قليلاً في كيفية تنظيم الخلاصة. 

من الممكن أيضًا أن تضيف الشركة المزيد من علامات التبويب أو تتيح لك إنشاء علامات مخصصة على الطريق. 

لا يوجد ما يوحي بأن الشركة تخطط للقيام بذلك في الوقت الحالي، لكنها ليست فكرة غريبة؛ حيث خططت الشركة في وقت واحد للحصول على موجزات منفصلة للموسيقى والصور والأصدقاء المقربين.

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الكلمات المفتاحية

نظام الأندرويد موجز الأخبار فيسبوك تطبيق فيسبوك تحديث فيسبوك

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