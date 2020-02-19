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وزير الدفاع الإيراني يكشف عن حالة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:28 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، بأن الصندوق الأسود الذي تم استعادته من موقع تحطم طائرة أوكرانية أُسقطت عن طريق الخطأ بالقرب من طهران في الشهر الماضي قد تضرر بشكل ملحوظ.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن أمير حاتمي قوله: "الصندوق الأسود تعرض لأضرار ملحوظة. طلبنا من صناعة الدفاع المساعدة في إعادة بنائها"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وكانت الطائرة الدولية الأوكرانية التي تقل 176 راكبًا وطاقمها قد أُصيبت ع طريق الخطأ بصاروخ إيراني في يناير. كل من كان على متنها قُتل، والكثير منهم من الإيرانيين والكنديين.

اعترفت إيران بأنها أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ وهي تستعد لصد الضربات الأمريكية وسط توترات متصاعدة في الشرق الأوسط.

جاءت الكارثة الجوية بعد هجوم أمريكي بطائرة بدون طيار في العراق أسفر عن مقتل قاسم سليماني، قائد قوة القدس الإيرانية. ووفقًا لطهران، فقد سُجن الشخص المسؤول عن إسقاط طائرة الركاب بعد ذلك بوقت قصير.
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