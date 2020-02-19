بسبب "رمضان صبحي".. فايلر يرد على صحفي خلال المؤتمر: "تعالى درب مكاني" (فيديو)

رد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الزمالك في السوبر المصري، على صحفي قائلًا: "تعالى درب مكاني".





ودار حوار بين فايلر وأحد الصحفيين بشأن طريقته مع الأهلي في المباريات الماضية واتباعه سياسة التدوير بين اللاعبين إلا في مركز قلب الدفاع، فإنه يعتمد على عدد محدد من العناصر دون انتهاج سياسة التدوير التي يتبعها في المراكز الأخرى من الملعب.





وظهر رد فعل رينيه فايلر على أحد الأسئلة في المؤتمر الصحفي،قائلًا: "أنتم صحفيون وأنا مدرب"، موجهًا حديثه للصحفي الذي سأل عن سياسته: "تعالى درب مكاني"، مؤكدًا أنه وحده فقط من سيتحمل المسئولية الكاملة للاختيارات الفنية لناديه .





كان فايلر أعلن خلال المؤتمر، استبعاد رمضان صبحي من حساباته في مباراة السوبر المصري، والتي ستجمع فريقه بنادي الزمالك غدًا الخميس، مؤكدًا أن صبحي لن يكون موجودًا في تشكيل الفريق بمباراة السوبر، مضيفًا أن محمد مجدي "أفشة" جاهز للقاء، وأمر الدفع به في التشكيل أمر يعود إليه.



