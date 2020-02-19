جانتس يستغل إعلان موعد محاكمة نتنياهو فى دعايته الانتخابية



وخلال النقاش سيتم قراءة عريضة الاتهام التى تضم اتهامه بالرشوة والتضليل وخيانة الامانة، والمعروفة بأسماء ملفات 1000 و2000 و3000،التى تم تقديمها للمحكمة الإقليمية بعدما أعلن نتنياهو عن سحبه لطلب الحصانة من الكنيست.



ووفقًا للقانون الإسرائيلى، سيكون نتنياهو مُلزمًا بالحضور لقاعة المحكمة والجلوس على مقعد المتهمين، والاستماع الى القراءة.



وعلى الجانب الآخر وداخل الحزب المنافس "أزرق ابيض" الذى يتزعمه بينى جانتس، بدئوا فى التحرك لإستغلال اقتراب محاكمة نتنياهو،وقاموا بوضع امر المحاكمة فى بؤرة الحملة الانتخابية للحزب.



وبالفعل قام جانتس بإلقاء كلمة فى إطار حملته الانتخابية أمام مهاجري إثيوبيا وقال "اليوم هو يوم حزين للإسرائيليين ولى بشكل شخصى فلقد اعلنوا اليوم انه بعد مرور يوم واحد فقط من أداء الكنيست لقسم الولاء يوم 17 مارس المقبل سيخضع نتنياهو للمحاكمة الجنائية وفى هذا اليوم سيكون نتنياهو مشغولًا بنفسه فقط ولن يتمكن من الاهتمام بمواطنى دولة إسرائيل".



وأضاف: "نظرًا لسابق خبرتى كرئيس للأركان فأنى ارى ان نتنياهو ملزم بتكريس طاقته للقضايا الهامة فى الدولة ويجب ان يكون متفرغًا وبعيد عن أى مصلحة أخرى فهل كنتم مستعدين لقبول رئيس أركان يقوم بقيادة الجيش الإسرائيلى وهو متهم بثلاثة قضايا جنائية".



وتابع: "لذلك لن نوافق أن يقوم رئيس الوزراء الذى يعد منصبًا غاية فى الأهمية بإدارة الدولة وفى الوقت ذاته يدير ثلاثة عرائض اتهام..نتنياهو فى طريقه للمحاكمة ونحن سنواصل عملنا من هنا لنهتم بملفات الأمن والصحة والتعليم وسائر الملفات المتعثرة بعد إجراء ثلاثة عمليات انتخابية وإهدار ملايين الدولارات سننتصر ونقود دولة إسرائيل نحو طريق جديد لأننا ملزمون بالتقدم الى الأمام".





أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أمس الثلاثاء، موعد النقاش الأول حول محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وتحدد له يوم السابع عشر من شهر مارس القادم،بعد اسبوعين من انتهاء الانتخابات الإسرائيلية التى ستجرى يوم الثانى من مارس،وبعد يوم واحد من اداء قسم اليمين للكنيست.