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عاجل.. صن داونز يعلن إصابة 6 لاعبين قبل مواجهة الاهلي
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:29 م
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مصطفى صابر
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يعاني نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي من أزمة كبيرة، بعد إصابة 6 لاعبين في الفريق قبل مواجهة الأهلي والمقرر لها يوم يوم 29 فبراير الجاري .
وأعلن صن داونز الجنوب اللاعبين المصابين ، والذين سيغيبون عن الملاعب خلال الفترة المقبلة والتي ضمت كلًا من:
1- " ثابيلو مورينا " - إصابة في الكاحل و سيغيب لنهاية الموسم .
2- " ماوريسيو أفونسو " - إصابة في الكاحل .
3- " تيبوغو لانغيرمان " - إصابة في الفخد .
4- " أنيلي نغكونغكا " - إصابة في الفخد .
5- " أوبا مانيسا " - إصابة في وتر إيكيليس و سيبدأ مرحلة التأهيل للعودة للملاعب.
6- " أنتوني لافور " : إلتهاب حاد في المعدة .
سيواجة النادي الأهلي فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يوم 29 فبراير في إطار ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في ستاد القاهرة بحضور 30 ألأف مشجع.
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