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عاجل.. صن داونز يعلن إصابة 6 لاعبين قبل مواجهة الاهلي

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:29 م
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صن داونز
صن داونز
مصطفى صابر
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يعاني نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي من أزمة كبيرة، بعد إصابة 6 لاعبين في الفريق قبل مواجهة الأهلي والمقرر لها يوم يوم 29 فبراير الجاري .

وأعلن صن داونز الجنوب اللاعبين المصابين ، والذين سيغيبون عن الملاعب خلال الفترة المقبلة  والتي ضمت كلًا من:

1- " ثابيلو مورينا " - إصابة في الكاحل و سيغيب لنهاية الموسم .⁣⁣
2- " ماوريسيو أفونسو " - إصابة في الكاحل ⁣⁣.
3- " تيبوغو لانغيرمان " - إصابة في الفخد .
4- " أنيلي نغكونغكا " - إصابة في الفخد ⁣⁣.
5- "  أوبا مانيسا " - إصابة في وتر إيكيليس و سيبدأ مرحلة التأهيل للعودة للملاعب.
6- "  أنتوني لافور " : إلتهاب حاد في المعدة ⁣.

سيواجة النادي الأهلي فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يوم 29 فبراير في إطار ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في ستاد القاهرة بحضور 30 ألأف مشجع.
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الكلمات المفتاحية

صن داونز الاهلي وضن داونز

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