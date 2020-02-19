'الإعلاميين' تنعى عمر نجيب مؤسس نايل كوميدي

نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة، الشاب عمر نجيب مذيع قناة نايل لايف.





وقال "سعدة" في بيان له: "فقدنا شابًا من شباب الإعلاميين، المجتهدين مهنيًا وخلقيًا، كان زميلًا خلوقًا، أسس هو ومجموعة من زملائه قناة نايل كوميدي، وانتقل بعدها للعمل كمذيع في قناة نايل لايف، رحم الله الزميل عمر نجيب، وأدخله فسيح جناته، وألهمنا جميعًا الصبر والسُلوان على فراقه، وإنا لله إنا إليه راجعون".





وتوفي الإعلامي الشاب عمر نجيب، صباح اليوم، وخرجت صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم بمسجد التوحيد بمدينة العبور.



