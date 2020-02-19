وزير الخارجية الأمريكي يعد بتحويل الاستثمارات الأمريكية إلى إثيوبيا

وعد وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، في زيارته لإثيوبيا، بتشجيع وتقديم الدعم لشركات الولايات المتحدة التي تطمح للاستثمار في إثيوبيا.



وأوضح: "ستشجع حكومة الولايات المتحدة وتوفر الدعم المطلوب للمستثمرين الأمريكيين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في إثيوبيا"، معربًا عن تقديره للإصلاح الشامل لإثيوبيا.



وأدلى وزير الخارجية بومبيو بهذا التصريح في أديس أبابا، مع وزير الخارجية الإثيوبي جدو أندارجاشيو. حسبما ذكر "نيوز بيزينيس إثيوبيا".



ومقارنةً بالبلدان الأخرى، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة إلى إثيوبيا ضئيل للغاية على الرغم من أن هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا كان يمثل الاستلام الرئيسي لمساعدات الولايات المتحدة ودعمها في العديد من القطاعات التي تتراوح من الصحة إلى تنمية القطاع الزراعي، وحتى الآن، فإن أهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر لإثيوبيا هي الصين والهند.



ذُكر أن عدم استقرار السياسة الداخلية في إثيوبيا والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إثيوبيا هي عوامل دفع الشركات الكبرى من الولايات المتحدة والدول الغربية إلى عدم الاستثمار في إثيوبيا.



ولكن في السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي قادها رئيس الوزراء الإصلاحي أبي أحمد، تبحث الاستثمارات من العالم الغربي بما في ذلك من أمريكا الشمالية عن فرص استثمارية في إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون شخص.



من بين الإصلاحات الجارية في إثيوبيا، فتح القطاعات الاقتصادية الرئيسية أمام المستثمرين الأجانب مثل الاتصالات، واللوجستيات، والطاقة، وشركات الطيران، وغيرها.



وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة استثمرت أكثر من ثلاثة مليارات دولار في إثيوبيا في ثلاث سنوات من 2017 إلى 2019.



وتشير التقارير إلى أن الاستثمارات الجيدة من الولايات المتحدة قد ساهمت في نمو دول مثل كوريا الجنوبية، التي يتجاوز دخل الفرد الحالي فيها 25 ألف دولار.



وعلى العكس من ذلك، كانت إثيوبيا التي كانت مقدم مساعدات عسكرية لكوريا الجنوبية في وضع أفضل بكثير قبل ستة عقود، وأصبح نصيب الفرد الآن أقل من 650 دولار مع ثلث سكانه يعيشون في فقر مدقع.



وانقطعت العلاقة بين إثيوبيا والولايات المتحدة، التي قيل أنها كانت ممتازة في عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي، بعد وصول النظام الماركسي درغ إلى السلطة في إثيوبيا وربطها مع الكتلة الشرقية (الجانب الاشتراكي السوفياتي) خلال البرد حرب.



وناقش بومبيو أيضًا الشؤون السياسية لإثيوبيا والمنطقة مع رئيس الوزراء أبي أحمد. قائلًا "لقاء رائع مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي لمناقشة توسيع الشراكة بين الولايات المتحدة وإثيوبيا. وأكد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2020 وتقديرنا العميق لقيادة إثيوبيا لضمان السلام والاستقرار في القرن الإفريقي.



بهدف تعزيز التعاون الدولي على جبهات متعددة، يقوم وزير الخارجية الأمريكي بومبو بجولة منذ 13 فبراير 2020. بالإضافة إلى إثيوبيا، تشمل زيارته ألمانيا والسنغال وأنغولا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.



بعد اختتام زيارته لإثيوبيا، سيتوجه الوزير بومبو إلى الرياض لمناقشة القضايا الإقليمية والثنائية - بما في ذلك إيران واليمن وحقوق الإنسان - مع القيادة السعودية. وأخيرًا، من المقرر أن يزور سلطنة عمان المجاورة، وفقًا للمعلومات الواردة من وزارة الخارجية الأمريكية.



