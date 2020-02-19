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"الحب بالحب".. شعار راغب علامة لجمهوره احتفالًا بعيد العشاق (صور)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:16 م
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راغب علامة
راغب علامة
أحمد رمضان متولي
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يتابع السوبر ستار راغب علامة، نشاطه الفنيّ بكثافة حيث أحيا في نهاية الأسبوع الماضي حفليْن جماهيرييْن بمناسبة "يوم الحبّ".

 

وقف علامة للمرّة الثالثة على مسرح الأولمبيا العريق في العاصمة الفرنسيّة باريس في حفل مكتمل العدد فُقدت تذاكره قبل عشرة أيّام من موعده، رافق علامة في الحفل زوجته جيهان التي مرّر لها على المسرح الكثير من رسائل الحبّ، كما رافقه نجله لؤي أيضاً ولكنّه لم يحظى بكرسي واحد فارغ ليتابع حفل والده، فوقف بجانب المسرح متابعاً ومتفاعلاً، فما كان من راغب إلاّ أن حيّاه ودعاه إلى خشبة المسرح ليوجّه له تحيّة خاصّة أمام كلّ الجمهور الذي بادله التصفيق بحرارة بالغة.

 

قدّم علامة خلال الحفل نخبة من أبرز أغانيه التي تنوّعت ما بين القديم والجديد، وكانت من أبرز اللحظات المؤثّرة في الحفل تلك التي شارك فيها الجمهور ملك المسارح التفاعل المميّز لدى آدائه أغنية "إشتقتلك أنا" فأشعلوا أضواء هواتفهم النقّالة لتتحوّل الصالة إلى بحر من النور تمايلت أمواجه المشعّة على وقع أنغام تلك الأغنية الرومانسيّة، كما رقص الجمهور وردّد مع السوبر ستار كلمات أغنياته طوال هذا الحفل الرائع الذي نجح من خلاله نجم النجوم أن يملأ للمرّة الثالثة أرجاء مسرح الأولمبيا التاريخي العريق الذي وقف على خشبته كبار الفنّانين من جميع أنحاء العالم.

 

وبعد حفله في الأولمبيا توجّه علامة مباشرة إلى العاصمة التونسيّة ليحيي حفلاً جماهيرياً مكتمل العدد في أوتيل موفنبيك في سوسة، حظي خلاله بتفاعل مميّز أكّد على حجم مكانته الكبيرة في قلوب الجمهور التونسيّ، وكانت مفاجأة الحفل بمشاركة نجم برنامج "ذا فويس" مهدي عيّاشي للسوبر ستار الغناء على المسرح  بعد أن فاز بلقب البرنامج لهذا العام.

 

وبعد تونس توجّه علامة مجدّدا إلى باريس ليقضي إجازة قصيرة في منزله الباريسي قبل أن يعود إلى لبنان ليبدأ التحضير لعدد من المشاريع الفنيّة.

"الحب بالحب".. شعار راغب علامة لجمهوره احتفالًا بعيد العشاق (صور)
"الحب بالحب".. شعار راغب علامة لجمهوره احتفالًا بعيد العشاق (صور)
"الحب بالحب".. شعار راغب علامة لجمهوره احتفالًا بعيد العشاق (صور)
"الحب بالحب".. شعار راغب علامة لجمهوره احتفالًا بعيد العشاق (صور)
"الحب بالحب".. شعار راغب علامة لجمهوره احتفالًا بعيد العشاق (صور)
"الحب بالحب".. شعار راغب علامة لجمهوره احتفالًا بعيد العشاق (صور)
"الحب بالحب".. شعار راغب علامة لجمهوره احتفالًا بعيد العشاق (صور)
"الحب بالحب".. شعار راغب علامة لجمهوره احتفالًا بعيد العشاق (صور)
"الحب بالحب".. شعار راغب علامة لجمهوره احتفالًا بعيد العشاق (صور)
"الحب بالحب".. شعار راغب علامة لجمهوره احتفالًا بعيد العشاق (صور)
"الحب بالحب".. شعار راغب علامة لجمهوره احتفالًا بعيد العشاق (صور)
"الحب بالحب".. شعار راغب علامة لجمهوره احتفالًا بعيد العشاق (صور)
"الحب بالحب".. شعار راغب علامة لجمهوره احتفالًا بعيد العشاق (صور)
"الحب بالحب".. شعار راغب علامة لجمهوره احتفالًا بعيد العشاق (صور)
"الحب بالحب".. شعار راغب علامة لجمهوره احتفالًا بعيد العشاق (صور)
"الحب بالحب".. شعار راغب علامة لجمهوره احتفالًا بعيد العشاق (صور)
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