قدرات مرعبة للمدرعة سيناء 200 مصرية الصنع

خرجت المدرعة المصرية الصنع سيناء ٢٠٠ للنور من مصنع 200 الحربي بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية ويبلغ وزن المدرعة 13.8 طن وقوة دفع المحرك تبلغ 400 طن كما تبلغ سرعتها القصوى 65 كم في الساعة ويلبغ عدد أفراد طاقمها 8 أفراد.



وتتحمل المدرعة الجديدة، انفجار لغم أسفل الجنزير أو أسفل بطن المدرعة ورُوعي بالطبع أن يكون هناك توازنًا بين التدريع وبين وزن المدرعة لصالح عاملي السرعة والمناورة.



وهناك ميزتان في تجهيزات المدرعة للقتال والبقاء وهما تزويدها بمحطة رشاش ثقيل بجانب تزويدها بالدرع الشبكي لمجابهة أخطار المقذوفات المضادة للدروع، ويتميز هذا الدرع بتكلفته الأقل من الدروع القفصية.



والمدرعة مازالت في مرحلة التجارب والاختبارات وستخضع لعدة تعديلات ومن المتوقع أن تظهر في معرض EDEX-2020.

