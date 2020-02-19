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مصادر يمنية تكشف تورط "الإصلاح" في أحداث المهرة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:13 م
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حزب الإصلاح
حزب الإصلاح
وكالات
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نقلت جريدة العرب، عن مصادر يمنية كشفت تورط جناح الإصلاح في الشرعية، بالأحداث التي شهدتها محافظة المهرة، يوم الإثنين الماضي.

 

وكانت قوات التحالف العربي التي كانت في طريقها إلى منفذ شحن لتأمينه ومنع عمليات التهريب .

 

وأظهرت وثائق مسربة، مخططات حزب الإصلاح الهادفة إلى إفشال إتفاق الرياض الموقع بين المجلس الإنتقالي الجنوبي، والحكومة اليمنية في الخامس من نوفمبر الماضي بهدف توحيد الجهود لإستكمال تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

 

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الكلمات المفتاحية

مصادر يمنية تورط الإصلاح اليمن أحداث المهرة

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