أحمد جمال: "كان فاضل شوية وابيع ورد"

نشر النجم أحمد جمال، فيديو له من كواليس تصوير أحدث كليب "كل سنة وانت طيب" عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق أحمد جمال قائلا: "كان فاضلي شوية و ابيع الورد #كل سنة وأنت_طيب".. وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجمهور وجاءت بعض التعليقات كالتالى: بس الكليب يستاهل والله ـــ الكليب تحفه وانت تحفه بجد.. انا مخدتش وردة يا چيمي.. حلاوتك والكليب حلو.. ياعسل ربنا يحميك.

يذكر أن كليب "كل سنة وانت طيب" طرحته شركة "مزيكا" بمناسبة عيد الحب وهو من كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس ومن إخراج ريشا سركيس.

وتم تصويره فى العاصمة اللبنانية بيروت، واستغرق يومين ودارت الفكرة فى إطار رومانسى ملائم تماماً مع الأغنية، حول قيام الفنان أحمد جمال بتحضير مفاجأة لحبيبته، وأثناء ذلك تحدث بعض المواقف التى تكون سببا فى تعطيله، فيسابق الزمن فى تنفيذ هذه المفاجأة والتى تظهر مع نهاية أحداث الكليب.