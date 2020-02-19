الشاعر الفاجر لـ"الفجر الفني": "شاكوش" اتغر وتاريخه كله معايا وحذرت "بيكا" منه (فيديو)

قال كاتب المهرجانات الشعبية الشاعر الفاجر، إن الأنظار اتجهت نحو المطرب حسن شاكوش، بعد تعاونه مع حمو بيكا، لافتًا إلى أن "شاكوش"، هو من طلب الانضمام إلى الفريق.

وأكد "الفاجر"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، على انه قام بتحذير حمو بيكا، من استمرار التعاون مع "شاكوش"، وذلك لإصابته بالغرور، بعد حصوله على شهرة واسعة، فضلا عن انتقال مسيره عمله لـ360درجة، حيث كان يقوم بإحياء العديد من الحفلات داخل محافظة الإسكندرية.

وتابع الشاعر الفاجر، أن تعاون "شاكوش"، مع فريق حمو بيكا، كانت إضافة له، وحصوله على 90% من شهرته التي حصل عليها في الأيام الماضية.