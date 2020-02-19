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"عرضا نجلهما للبيع".. تأجيل محاكمة عضو بـ"العامة للصحافة" وزوجته

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:56 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة عضو بالنقابة العامة للصحافة وزوجته، عرضا نجلهما للبيع بالوايلي لجلسة الغد.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي تامر محمد العربي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هادي عزب المحامي العام، في القضية رقم 6143 لسنة 2019 جنايات الوايلي قيام المتهمين "الأمير.ط" عضو عامل بالنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، وزوجته "بسملة.ع"، طالبة، بالتعامل على نجلهما الطفل المجني عليه "ه.ا" بأن قاما بعرضه للبيع نظير مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه.

واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال الشاهد الأول، رائد شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية بقيام المتهمة الثانية بعرض طفلها حديث الولادة للبيع، وذلك بمساعدة المتهم الأول، فستصدر إذن النيابة العامة، وانتقل إلى محل تواجد المتهمين وتقابل مع المتهم الأول – دون إخباره بطبيعة عمله – وعرض عليه الأخير رغبته في بيع طفل حديث الولادة مقابل مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، وأثناء ذلك حضرت المتهمة الثانية وبرفقتها الطفل وحال طلبهما استلام المبلغ المالي منه لتسليم الطفل تمكن بمساعدة الشاهد الثاني من ضبطهما والتحفظ على نجلهما حديث الولادة، وبمواجهتما أقرا له بقيامهما بعرض الطفل للبيع نظرا مرورهما بضائقة مادية.
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الكلمات المفتاحية

طفل للبيع جنايات القاهرة العامة للصحافة

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