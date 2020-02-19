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رئيس الدستورية العليا: مصر عاقدة العزم على دحر الإرهاب مهما كلف

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:56 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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وجه المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لكونه أول من نبه لخطورة الإرهاب، وأول من دعا جميع دول العالم للتكاتف فيما بينها لدحر الإرهاب لخطورة الإرهاب على البيئة والمجتمع والتنمية والمواطن، مشددًا على أن مصر عاقدة العزم على دحر الإرهاب ووأده مهما كلف الدولة المصرية، حتى يعيش المواطن المصري في أمان.

وأضاف "مرعي"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن المحاكم الدستورية تساعد الدولة بأحكامها الناجزة والرادعة في مواجهة الإرهاب.

وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن أبرز انجازات المؤتمر الثالث لقضاة المحاكم الدستورية الأفارقة الذي عقد العام الماضي هو إطلاق المنصة الرقمية، ولكن هذه المنصة تحتاج لجهد من القائمين عليها وتطويرها وتنظيمها حتى تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى أنه لم يتم إنشاء مركز لتدريب القضاه حتى الآن، ويسعون لتأسيسه بالتعاون مع السلطات المعنية.
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الكلمات المفتاحية

محاكم الدستورية العليا الإرهاب أخبار مصر

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