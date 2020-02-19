رئيس الدستورية العليا: مصر عاقدة العزم على دحر الإرهاب مهما كلف

وجه المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لكونه أول من نبه لخطورة الإرهاب، وأول من دعا جميع دول العالم للتكاتف فيما بينها لدحر الإرهاب لخطورة الإرهاب على البيئة والمجتمع والتنمية والمواطن، مشددًا على أن مصر عاقدة العزم على دحر الإرهاب ووأده مهما كلف الدولة المصرية، حتى يعيش المواطن المصري في أمان.





وأضاف "مرعي"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن المحاكم الدستورية تساعد الدولة بأحكامها الناجزة والرادعة في مواجهة الإرهاب.



