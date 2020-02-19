بعد توقف ثلاث سنوات.. وزير الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان قصر ثقافة توشكي غدًا

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قصر ثقافة توشكي بعد عمليات إحلاله وتجديده بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكدت "عبد الدايم" استمرارا وتواصل عملية إثراء البنية الثقافية فى مختلف ربوع مصر والتى تمثل روافدا للتنوير مشيرة إلى دور القوى الناعمة فى بناء الانسان وتطوير المجتمع باعتبارها احد العناصر الهامة لتحقيق التنمية المستدامة، وأضافت ان قصر ثقافة توشكى خطوة جديدة على طريق استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الفكرى والفنى إلى المناطقة الحدودية والأكثر احتياجا ، مشيرة أنه تم إعداد برنامج متنوع يضم مختلف ألوان الإبداع ويعمل على استثمار وتوجيه طاقات الشباب والأجيال الجديدة من أبناء الجنوب .

من جانبه قال أحمد عواض، إن قصر ثقافة توشكى يعد من أقدم المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ويعود تاريخه إلى عام ١٩٦٤ وتوقف العمل به منذ ثلاث سنوات نتيجة لتصدع المبنى ووجهت وزيرة الثقافة اثناء زيارتها في العام الماضي بسرعة انهاء أعمال إحلال وتجديده واستغلال كامل مساحة الارض المخصصة له والتى وصلت إلى 1245 متر مربع ويتكون من طابقين ومسرح بمسطح 180 متر مربع ويضم الدور الأرضي مكتبة عامة، قاعة تكنولوجيا معلومات، قاعات المرسم والحرف البيئية والفنون التشكيلية إلى جانب غرف الفنانين والإداريين اما الدور الأول يشمل قاعات أنشطة الطفل وغرفة الإسقاط بالإضافة إلى خدمات لذوي القدرات الخاصة.