بدء محاكمة الآلاف من مقاتلي "داعش" في سوريا ابتداء من مارس

سيخضع آلاف المقاتلين الأجانب من تنظيم "داعش" المحتجزين حاليًا في شمال شرق سوريا للمحاكمة أمام نظام قضائي جديد في أوائل مارس، حسبما صرح مسؤول كردي كبير لوكالة "فايس نيوز" الأمريكية.



وتم منع المقاتلين الأجانب، الذين تدفقوا إلى شمال سوريا من أكثر من 50 دولة للقتال من أجل تنظيم داعش، إلى حد كبير من العودة إلى بلدانهم الأصلية منذ هزيمة داعش في مارس 2019، واحتجزتهم القوات الكردية في السجون.



وأحتجز مقاتلو داعش السابقون في السجون والمخيمات في روجافا، وهي منطقة حكم ذاتي يسيطرعليها الأكراد في شمال سوريا، وكان للغالبية العظمى من القوات الديمقراطية السورية أو قوات سوريا الديمقراطية دور فعال في هزيمة داعش في سوريا، والقتال والتدريب إلى جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.



ولكن بعد أن أعلن الرئيس ترامب انسحاب 1500 جندي أمريكي من المنطقة في أكتوبر، تباطأت العمليات المناهضة لداعش من قبل الولايات المتحدة تاركة قوات الدفاع الذاتى لتحمل عبء الأسرى الأجانب والأمن إلى حد كبير.



وأضاف عبد الكريم عمر، الرئيس المشارك للجنة العلاقات الخارجية في شمال سوريا، لـ "VICE"، إن محاكمات الرجال والنساء المحتجزين في المعسكرات ستتم بالتزامن مع بلدانهم الأصلية.



وأوضح، أنه في البداية طلبنا من المجتمع الدولي أن تعيد كل دولة مواطنيها، لوضعهم في محاكمهم الخاصة، ولكن للأسف، سقطت هذه الدعوات على آذان صماء.



كما رفضت العديد من الدول التي ينتمون إليها إعادة المقاتلين إلى الوطن، تاركين المشتبه بهم يعانون في ظروف مزرية ومكتظة، وإعتبر الأمل هو إجراء هذه المحاكمات بالشراكة مع البلدان الأصلية، والتي تشمل فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة والنرويج.



وصرح عمر، المحكمة التي نريد تأسيسها هي محكمة نرغب في أن تكون خاصة، إنه عالم دولي بيننا وبين الدول التي ينتمي إليها [أعضاء داعش]، لمحاكمتهم هنا، ولكن بالتعاون.



كما ضغطت السلطات السورية المحلية في البداية على محاكمة سجناء تنظيم "داعش" من قبل محكمة دولية، لكن تم رفض هذه الخطوة بسبب عدم موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



وأوضح عمر أن التفاصيل النهائية لكيفية عمل المحاكم لا تزال بحاجة إلى إبرازها لكن العملية ستشمل قضاة سوريين محليين سيتعاونون مع ممثلين قانونيين من دول أخرى:



وأضاف، نحن نتحدث مع كل بلد على حدة، لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا... سيستغرق الأمر سنوات لأن الأعداد هائلة.



وقالت قوات سوريا الديمقراطية، إنها تعاني من نقص الموارد وتناضل من أجل الحفاظ على الأمن في المنطقة، وهو ما كرره عمر الذي أكد لـ "VICE"، أن داعش لا يزال يمثل تهديدًا محليًا ودوليًا.



وأضاف عمر، لقد قلب المجتمع الدولي ظهره علينا، داعش هنا ولكن المشكلة دولية، إذا لم يساعدونا فيما يتعلق بالمخيمات والعدالة، فسنواجه كارثة، ولن نواجه تلك الكارثة من جانبنا فحسب، بل من قِبل المجتمع الدولي، لذلك يتعين عليهم مواجهة مسؤولياتهم.



وقال عمر، إنه من المحتمل أن يجدد داعش نفسه، وينظم نفسه ويستعيد أراضيه، ولهذا السبب نحتاج إلى تنفيذ هذا الكفاح معًا.



وكانت هناك محاولات فاشلة عديدة من جانب السجناء للخروج من الزنازين وتم تهريب النساء من المخيمات.



وفي أكتوبر، بعد إعلان ترامب انسحاب القوات الأمريكية من الحدود مع تركيا، أمر الرئيس طيب أردوغان بتوغل دفع قوات سوريا الديمقراطية إلى عمق سوريا.



وهدد هذا التوازن الهش الذي تكافح قوات سوريا الديمقراطية للحفاظ عليه منذ انتهاء المعركة ضد الجماعة الإرهابية. بعد التوغل، زاد عدد الهجمات التي تطالب بها الخلايا النائمة لداعش في المنطقة، وفقًا لمركز معلومات روجافا.