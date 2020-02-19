نادى الزهور يمنع أغانى المهرجانات

قرر مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش منع تشغيل أغانى المهرجانات داخل فرعى النادى بمدينة نصر والتجمع الخامس.









أخطر مجلس الإدارة جميع الكافيتريات والمحلات المؤجرة داخل النادى بفرعيه منع تشغيل الأغانى الهابطة من نوعية أغانى المهرجانات بداية من اليوم، وشدد المجلس على حظر المستأجرين تشغيل الأغانى وفى حالة مخالفة القرار سوف يتخذ المجلس كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حق النادى وأعضاء الجمعية العمومية.









من جانبه قال رئيس نادى الزهور أن قرار مجلس الإدارة يأتي من منطلق الحفاظ على الذوق العام وتقاليد أعضاء الجمعية العمومية وذويهم.



