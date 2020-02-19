محمد طلعت ينضم لبرنامج "خلونا نتكلم كفنيين"

أنضم الفنان محمد طلعت لفريق عمل البرنامج الرياضي "خلونا نتكلم كفنيين” ومن المقرر أن يقدم أولي حلقاته خلال الأيام المقبلة.

وتعد هذه التجربة هي الأولي لطلعت في مجال تقديم البرامج الرياضية بعد أن قدم عدد من الأعمال الفنية كما شارك في برنامج “أبو حفيظة” مع النجم أكرم حسني.

ويتحدث طلعت خلال الحلقات عن كل مايخص عالم كرة القدم ومن المقرر أن يقدم فقرة عن "الفانتازي" أيضاً.