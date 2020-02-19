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رابط سريع شاهد بث مباشر توتنهام ضد لايبزيج اليوم الأربعاء 19-2-2020

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:14 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي اليوم الأربعاء، فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بنظيره لايبزيج الألماني، فى إطار مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق المباراة بين الفريقين، في تمام العاشرة مساءً، باستاد توتنهام الجديد، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق رؤوف خليف.

ويسعي توتنهام جاهدا في المباراة، لتحقيق نتيجة إيجابية، لكي يضمن التأهل إلى الدور المقبل، قبل مباراة العودة، ليستطيع تكرار مشواره في البطولة العام الماضي، بوصوله إلى المباراة النهائية التي خسرها أمام ليفربول بنتيجة 0-2، في العاصمة الإسبانية “مدريد”.

في ناحية اخري، يسعى المدرب يوليان ناجلزمان قائد فريق لايبزيج، في تحقيق مفاجأة، بالفوز على توتنهام، أملًا في الحفاظ على حظوظه بعد تأهل الفريق الألماني للأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه.


يستضيف توتنهام هوتسبير الإنجليزي، نظيره لايبزيج الألماني، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة توتنهام ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام العاشرة مساءً، باستاد توتنهام الجديد، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق رؤوف خليف.
توتنهام الساعة 10 علي قناة 1
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