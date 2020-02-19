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بث حي بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة توتنهام ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 19-2-2020

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:14 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحل نادي ريد بول لايبزيج الألماني ضيفًا على نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في ذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة تعد بالكثير من المتعة لما يقدمه الفريقان من أداء قوي خلال الموسم الحالي.

ريد بول لايبزيج تأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا كمتصدر للمجموعة السابعة، بعدما حصد 11 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادلين وهزيمة وحيدة، متفوقًا بفارق 3 نقاط عن نادي ليون الفرنسي وصيف ترتيب المجموعة.

أما توتنهام هوتسبير، فتأهل إلى الدور الثاني من «تشامبيونزليج» بعدما انتزع وصافة المجموعة الثانية، إثر حصده لـ 10 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات مقابل تعادل وهزيمتين، ومتخلفًا بفارق 8 نقاط عن نادي بايرن ميونيخ الألماني متصدر ترتيب المجموعة.

مواجهة توتنهام هوتسبير ولايبزيج تعد مواجهة فريدة من نوعها، حيث تشهد مواجهة بين مدرستين تدريبيتين مختلفتين، وتبدو وكأنها صراع أجيال، بين جوليان ناجلسمان المدير الفني للنادي الألماني صاحب الـ 32 عامًا، والبرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو مدرب «السبيرز» صاحب الـ 57 عامًا، والخبرة التدريبية الاستثنائية في مسيرته التي أشرف خلالها على تدريب عدد من الأندية، أبرزها تشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد.

توتنهام الساعة 10 علي قناة 1
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