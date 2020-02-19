إيران: السجن 10 أعوام لمدافعين عن البيئة

أصدرت محكمة استئناف إيرانية، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن حتى 10 أعوام ضد 8 ناشطين في مجال البيئة أدينوا بالتجسس والتآمر مع واشنطن والإضرار بالأمن القومي.

وأقرت محكمة الاستئناف ووضعت الصيغة النهائية للأحكام الصادرة ضد المشتبهين في قضية المدافعين عن البيئة، إذ نعتقد أن القضية هي التحرّك ضد الأمن القومي.

وصدرت محكمة الاستئناف، بسجن المتهمين الثمانية ما بين 4 و10 أعوام، وحُكم على مراد طهباز، ونيلوفر بياني بالعقوبة الأقصى بتهمة التآمر مع أمريكا بصفتها حكومة معادية، وحُكم بسجن هومان جوكر، وطاهر غديريان، 8 أعوام، وعلى سام رجبي، وسبيدة كاشاني 6أعوام، نقلًا عن موقع 24.