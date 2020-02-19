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كورة لايف.. شاهد مباراة فالنسيا وأتلانتا اليوم 2020/2/19 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:02 م
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الفجر الرياضي
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يستضيف ملعب جيويس مباراة فالنسيا وأتلانتا اليوم ضمن تصنيف مباريات دوري أبطال أوروبا الدرجة الممتازة والتي تضمن الجولة الـ16 (مباراة ذهاب) من مباريات دوري أبطال أوروبا ، حيث يلتقي فالنسيا ضد أتلانتا على الهواء مباشرة اليوم نوفرها لكم مجانا ونقدم لكم بعض المعلومات الهامة عن مباراة أتلانتا وفالنسيا اليوم.
موعد مباراة أتلانتا وفالنسيا اليوم :
ستنطلق مباراة فالنسيا VS أتلانتا اليوم 2020/2/19 حسب الدولة المصنفة لك من حيث الوقت الصحيح للماتش الرسمي اليوم والذي سيلعب على ارضية جيويس ضمن الجولة الـ16 (مباراة ذهاب) من أحداث دوري أبطال أوروبا الممتاز ؛ حيث ستلعب مباراة أتلانتا X فالنسيا اليوم بتوقيت التالية ؛
بتمام الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
الساعة 11:00 بتوقيت العراق.
الساعة 11:00 بتوقيت اليمن.
الساعة 11:00 بتوقيت البحرين.
الساعة 11:00 بتوقيت وقطر.
الساعة 11:00 بتوقيت جزر القمر.
الساعة 10:00 بتوقيت مصر.
الساعة 10:00 بتوقيت فلسطين.
الساعة 10:00 بتوقيت الأردن.
الساعة 10:00 بتوقيت لبنان.
الساعة 10:00 بتوقيت ليبيا.
الساعة 10:00 بتوقيت السودان.
الساعة 9:00 بتوقيت الجزائر.
الساعة 9:00 بتوقيت المغرب.
الساعة 9:00 بتوقيت تونس.
الساعة 9:00 بتوقيت موريتانيا.
القنوات العارضة ماتش أتلانتا وفالنسيا توداي :
ستعرض إن شاء الله مباراة القمة اليوم فالنسيا وأتلانتا والتي تصنف ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا والتي ستنقلها على الهواء مباشرة بدون تقطيع قناة ( بين سبورت 1 ) بدقة عالية ، حيث سيتم التعليق عليها للمعلق الرياضي الناري "خليل البلوشي" ؛ قبل النهاية تقدم افضل التحاية للزوار الكرام لموقع بي ان ماتش - beinmatch.org.فالنسيا و اتلانتا الساعة 10 علي قناة 2
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