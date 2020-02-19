كورة لايف.. شاهد مباراة فالنسيا وأتلانتا اليوم 2020/2/19 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب جيويس مباراة فالنسيا وأتلانتا اليوم ضمن تصنيف مباريات دوري أبطال أوروبا الدرجة الممتازة والتي تضمن الجولة الـ16 (مباراة ذهاب) من مباريات دوري أبطال أوروبا ، حيث يلتقي فالنسيا ضد أتلانتا على الهواء مباشرة اليوم نوفرها لكم مجانا ونقدم لكم بعض المعلومات الهامة عن مباراة أتلانتا وفالنسيا اليوم.





موعد مباراة أتلانتا وفالنسيا اليوم :





ستنطلق مباراة فالنسيا VS أتلانتا اليوم 2020/2/19 حسب الدولة المصنفة لك من حيث الوقت الصحيح للماتش الرسمي اليوم والذي سيلعب على ارضية جيويس ضمن الجولة الـ16 (مباراة ذهاب) من أحداث دوري أبطال أوروبا الممتاز ؛ حيث ستلعب مباراة أتلانتا X فالنسيا اليوم بتوقيت التالية ؛

بتمام الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة 11:00 بتوقيت العراق.

الساعة 11:00 بتوقيت اليمن.

الساعة 11:00 بتوقيت البحرين.

الساعة 11:00 بتوقيت وقطر.

الساعة 11:00 بتوقيت جزر القمر.

الساعة 10:00 بتوقيت مصر.

الساعة 10:00 بتوقيت فلسطين.

الساعة 10:00 بتوقيت الأردن.

الساعة 10:00 بتوقيت لبنان.

الساعة 10:00 بتوقيت ليبيا.

الساعة 10:00 بتوقيت السودان.

الساعة 9:00 بتوقيت الجزائر.

الساعة 9:00 بتوقيت المغرب.

الساعة 9:00 بتوقيت تونس.

الساعة 9:00 بتوقيت موريتانيا.





القنوات العارضة ماتش أتلانتا وفالنسيا توداي :





ستعرض إن شاء الله مباراة القمة اليوم فالنسيا وأتلانتا والتي تصنف ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا والتي ستنقلها على الهواء مباشرة بدون تقطيع قناة ( بين سبورت 1 ) بدقة عالية ، حيث سيتم التعليق عليها للمعلق الرياضي الناري "خليل البلوشي" ؛ قبل النهاية تقدم افضل التحاية للزوار الكرام لموقع بي ان ماتش - beinmatch.org.

فالنسيا و اتلانتا الساعة 10 علي قناة 2