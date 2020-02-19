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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-2-2020
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:53 م
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شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-2-2020 مقتابل الجنيه المصري حالة من الانحفاض، وشهد سعر اليورو حالو من التراجعه مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية ووننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر اليورو اليوم وجاءت على النحو التالي:
سجل متوسط سعر اليورو الاوروبي فى البنك الأهلى المصرى 16.81جنيه للشراء، و 16.94 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.89جنيه للشراء، و 17.02 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 16.84 جنيه للشراء، و16.95 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.81 جنيه للشراء، و16.94 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 16.81 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 16.72 جنيه للشراء و17.00 جنيه للبيع.
وسجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو16.79 جنيه للشراء، و16.91 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 16.83 جنيه للشراء، و16.96 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 16.77 جنيه للشراء، و16.92 جنيه للبيع.
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