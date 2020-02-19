سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-2-2020

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-2-2020 مقتابل الجنيه المصري حالة من الانحفاض، وشهد سعر اليورو حالو من التراجعه مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية ووننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر اليورو اليوم وجاءت على النحو التالي:





سجل متوسط سعر اليورو الاوروبي فى البنك الأهلى المصرى 16.81جنيه للشراء، و 16.94 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.89جنيه للشراء، و 17.02 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 16.84 جنيه للشراء، و 16.95 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.81 جنيه للشراء، و 16.94 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 16.81 جنيه للشراء، و 16.93 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 16.72 جنيه للشراء و 17.00 جنيه للبيع.







