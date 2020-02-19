Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمريكا تفرض قواعد جديدة على وسائل الإعلام الصينية المملوكة للدولة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريفالولايات المتحدة تفرض قواعد جديد
Advertisements
صرحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستبدأ في التعامل مع خمس هيئات إعلامية صينية كبرى تديرها الدولة مع عمليات أمريكية مثل السفارات الاجنبية، وطلبت منهم تسجيل موظفيها وممتلكاتهم الأمريكية لدى وزارة الخارجية.

وأعلن اثنان من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية أن القرار اتخذ لأن الصين تشدد سيطرتها على وسائل الإعلام وأن الرئيس شي جين بينغ قد استخدمها بقوة أكبر لنشر الدعاية المؤيدة لبكين. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلن أحد المسؤولين: "لقد تعززت السيطرة على المحتوى التحريري على مدار فترة حكم شي جين بينغ في السلطة".

وأضاف: "هؤلاء الرجال هم في الواقع سلاح لجهاز الدعاية التابع لحزب المجتمع الصيني".

وأوضح المسؤول أن وزارة الخارجية أبلغت الكيانات الخمسة بقرارها برسالة يوم الثلاثاء، بينما لم ترد السفارة الصينية على الفور على طلب للتعليق.

وقال المسؤول الثاني إن سيطرة بكين على وسائل الإعلام المملوكة للدولة في الصين "أصبحت أكثر قسوة". وتحدث المسؤولان للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته.

وتصاعدت التوترات بين القوتين العظميين منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة قبل ثلاث سنوات، حيث تراوحت الخلافات بين التعريفات التجارية، والاتهامات بالتجسس الصيني في الولايات المتحدة والدعم الأمريكي لتايوان.

وأعلن المسؤولون أن قرار الثلاثاء ليس مرتبطًا بأي تطورات حديثة في العلاقات الصينية الأمريكية وقد تم النظر فيه لبعض الوقت.

وأوضح المسؤولون أن القرار الجديد يطبق على وكالة أنباء شينخوا، وشبكة تشاينا جلوبال للتلفزيون، وراديو الصين الدولي، وشركة تشاينا ديلي للتوزيع، وشركة هاي تيان للتنمية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتبين أن عمليات الكيانات الخمس في الولايات المتحدة يجب أن تكشف عن قوائم موظفيها، وقرارات التوظيف، والإطلاق، وتسجيل الممتلكات في الولايات المتحدة التي تستأجرها أو تملكها مع وزارة الخارجية.

وقالوا إنه سيتعين عليهم أيضًا الحصول على موافقة مسبقة قبل استئجار أو شراء عقارات أمريكية جديدة.

وقال أحد المسؤولين إن هذه الإفصاحات ستساعد وزارة الخارجية على فهم كيفية عمل الكيانات في الولايات المتحدة بشكل أفضل.

ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك مخاوف من أن بكين ستنتقم من وسائل الإعلام الغربية الموجودة في الصين، أشار أحد المسؤولين إلى أن منافذ الأخبار الأجنبية تعمل بالفعل بموجب قواعد صارمة، وأن قواعد الكشف الجديدة لا تفرض أي قيود على عمليات الكيانات الصينية الخمس المملوكة للدولة في الولايات المتحدة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وسائل الاعلام الصينية الصين أمريكا

أخبار تهمك

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 15 ساعة

أسطورة هولندا: محمد صلاح "غشاش" يسرق مجهود ماني وفيرمينو

منذ ساعة و 22 دقيقة

فايلر يحرج كارتيرون ويحسم موقف مشاركة "أفشة" في القمة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 14 ساعة

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 16 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 16 ساعة

مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في ذهاب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن أول حالة لفيروس الكورونا

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الصين: تصريحات بومبيو "متغرطسة وحاقدة"

الرئيس الصيني: سنعلن الحرب على تايوان في هذه الحالة

الرئيس الصيني يدعو قواته العسكرية للإستعداد للحرب

"ترامب" قد يلتقي الرئيس الصيني في دا نانغ في 27-28 فبراير

بكين تستعد لاتخاذ قرارات انتقامية بعد إضافة شركات صينية للقائمة السوداء لواشنطن

السفير الأمريكي يدافع عن قواعد الدبلوماسيين الصينيين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

09:00 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status