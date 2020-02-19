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"بومبيو" في الرياض اليوم.. و"صفقة القرن" على رأس مباحثاته

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:58 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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يصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى الرياض، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية ضمن جولة خارجية.

ووفقًا لصحيفة "عاجل"، أشارت معلومات إلى أن الزيارة تتصدرها 3 ملفات «العقوبات على إيران.. الوضع في اليمن.. صفقة القرن».

ويبحث وزير الخارجية الأمريكية العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة خاصة في سوريا والعراق واليمن وإيران»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتتزامن الزيارة مع احتفال الرياض وواشنطن بالذكرى الخامسة والسبعين للقاء التاريخي بين الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت، على متن السفينة البحرية «كوينسي» في 14 فبراير 1945، وهو اللقاء الذي أسس للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد قام بزيارة رسمية للعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وزار قبلها السنغال وأنجولا، كما سيقوم بزيارة لسلطنة عمان، وكان بومبيو قال في تصريحات صحفية إن السعودية «شريك قوي» للولايات المتحدة.
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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الامريكي بومبيو الرياض

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