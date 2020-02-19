الصحة العالمية: الدول مجبرة على الإبلاغ عن حالات الاشتباه بالكورونا



وناشد وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل الأخبار لعدم زعر المواطنين، قائلًا: "خدوا المعلومات من المصادر الموثوقة، فالشائعات ترهق النظام الصحي، وتؤدي إلى هلع بين الناس".

أكد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن مصر قامت بتقوية نظام الترصد بشكل عام والأحداث بشكل خاص.وأضاف خلال مؤتمرا صحفيًا، للكشف عن أحدث تطورات فاشية فيروس كورونا المستجد، أن كافة الدول مجبرة على الإبلاغ عن حالات الاشتباه عند ظهور أي حالة جديدة، وهو ما حدث فعليا في الحالة التي أعلنت مصر عنها.