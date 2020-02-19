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بث مباشر حي.. مباراة المصرى والمقاولون العرب اليوم 19-2-2020 فى كأس مصر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:45 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ويسعى إيهاب جلال المدير الفني للنسر البورسعيدي، للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية تمنح اللاعبين دفعة معنوية، قبل مواجهة نهضة بركان المغربي، في الأول من مارس القادم، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 بالكونفيدرالية.

ويفتقد المصري لجهود الثنائي أحمد ياسر وإسلام عطية، بسبب الإنذار الثالث.

قائمة المصري لملاقاة المقاولون العرب:

أحمد عبدالفتاح ومحمد شحاتة، وسعيدو سيمبوريه وإسلام أبوسليمة، وكريم العراقي وعمر كمال، وخالد مصطفى وعمرو موسى، وفريد شوقي وإيزي إيميكا، وحجاج عويس وعبدالناصر دي ماريا، وشيخ موكورو ومحمد جابر، وحسن علي وأيمن ندا، وأحمد عادل”ميسي” ومفتاح طقطق، وحسين رجب ومحمود وادي.

بينما تم استبعاد النيجيري أوستين أموتو لإصابته بحالة من الإجهاد الشديد، وهو الأمر الذي فضل معه الجهاز الفني إراحته.

على الجانب الآخر يحاول المقاولون، معرفة مسلسل الفوز من جديد، خاصة بعد النتائج المميزة للفريق على مستوي الدوري، واحتلاله مركز الوصافة برصيد 32 نقطة، حيث حرص عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، إلى عقد جلسة مع اللاعبين عقب مواجهة بيراميدز الأخيرة والهزيمة بثنائية نظيفة، لمطالبتهم بنسيان نتيجة المباراة نهائيا والتركيز في مباريات كأس مصر.

يذكر أن المصري قد صعد لهذا الدور على حساب قنا برباعية نظيفة، أما المقاولون فتمكن من إقصاء الجزيرة المطروحي بثنائية نظيفة.

وسيواجه الفائز من المباراة نظيره الاتحاد السكندري في دور الثمانية بالكأس.

مواعيد مباريات كأس مصر:

تستكمل اليوم الأربعاء منافسات دور الـ16 بكأس مصر، بمواجهة يتيمة تجمع بين المقاولون العرب والمصري البورسعيدي، في تمام الخامسة مساء، على أن يكون مسك الختام بعد غد الجمعة، بموقعة نارية بين الإسماعيلي وبيراميدز، أما مواجهتا الأهلي مع الترسانة والزمالك مع سموحة، فتم تأجيلهما لأجل غير مسمى.

 

تقام اليوم مباراة من العيار الثقيل ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر، تجمع بين المقاولون العرب والنادي المصري فى مباراة قوية على ستاد السويس، ينتظرها عشاق كرة القدم المصرية.

موعد مباراة المقاولون العرب والمصري والقنوات الناقلة

المقاولون و المصري الساعة 5 علي قناة 7
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