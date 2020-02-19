رابط سريع.. مشاهدة مباراة المصرى ضد المقاولون العرب اليوم 19-2-2020 فى كأس مصر

يلتقي اليوم فريقي المقاولون العرب والمصري، ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر، فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD.





وكان الذئاب تحت قيادة عماد النحاس قد انهوا الدور الأول من مسابقة الدوري المصري فى المركز الثانى خلف النادي الأهلي برصيد 32 نقطة، بينما المصري تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال يحتلوا المركز العاشر برصيد 20 نقطة بالدوري المصري.









تقام اليوم مباراة من العيار الثقيل ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر، تجمع بين المقاولون العرب والنادي المصري فى مباراة قوية على ستاد السويس، ينتظرها عشاق كرة القدم المصرية.





موعد مباراة المقاولون العرب والمصري والقنوات الناقلة





يلتقي اليوم فريقي المقاولون العرب والمصري، ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر، فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD.





وكان الذئاب تحت قيادة عماد النحاس قد انهوا الدور الأول من مسابقة الدوري المصري فى المركز الثانى خلف النادي الأهلي برصيد 32 نقطة، بينما المصري تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال يحتلوا المركز العاشر برصيد 20 نقطة بالدوري المصري.

المقاولون و المصري الساعة 5 علي قناة 7