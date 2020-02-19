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عاجل.. محمد النني خارج حسابات المنتخب في معسكر مارس

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:40 م
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محمد النني
محمد النني
محمد الصو
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استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على استبعاد محمد النني نجم الفراعنة من معسكر مارس المقبل.

وينوي البدري استبعاد محمد النني نجم فريق بيشكتاش التركي، بسبب تراجع مستواه الفني وعدم إثبات جدارته حتى الآن مع فريقه المنضم إليه بداية الموسم الجاري.

ويرغب المدير الفني في منح الفرصة لعدد من اللاعبين، واستبعاد الأسماء الغير مُفيدة، بعد جلسة جمعته مع جهازه المعاون للتحضير قبل انطلاق المعسكر.

وكان الجهاز الفني، استقر على ضم 40 لاعبًا خلال المعسكر المقبل، على أن يتم الاستقرار على 28 لاعبًا عقب نهاية المعسكر، لاستئناف التصفيات الإفريقية.

ويستعد الفراعنة لمواجهتى منتخب توجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث المجموعة برصيد نقطتين بالتساوي مع منتخب كينيا صاحب الوصافة، ويحتل صدارة. الترتيب منتخب جزر القمر برصيد 4 نقاط، بينما يحل توجو في مؤخرة الجدول بدون رصيد.
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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر محمد النني حسام البدري بشكتاش

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