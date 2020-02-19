يسجل دائما.. تاريخ "كارتيرون" ضد الأهلي ينعش أحلام الزمالك (أرقام)

يتجدد اللقاء بين الفرنسي النادي الأهلي ومدربه السابق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لفريق الزمالك، وذلك خلال مباراة "القمة" التي ستجمع القطبين مساء الخميس على ستاد "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" ضمن نهائي كأس السوبر المصري.





ماذا قدم كارتيرون مع الأهلي قبل تدريب الزمالك؟





وسبق وتولي باتريس كارتيرون قيادة الأهلي عام 2018، وقاد الفريق الأحمر في 21 مباراة بواقع (10 في دوري أبطال إفريقيا – 6 بالدوري الممتاز – 4 بالبطولة العربية – 1 بكأس مصر).





حقق الأهلي تحت قيادة المدرب الفرنسي 12 انتصارًا، وخسر 3 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وسجل اللاعبون معه 38 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 18 هدفًا.





تاريخ مواجهات الفرنسي كارتيرون ضد الأهلي





التقة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال قيادته لفريق وادي دجلة مع النادي الأهلي في مباراتين فقط، فاز في مباراة وخسر الأخري وسجل لاعبوه هدفين واستقبلت شباك فريقه هدفًا وحيدًا





المباراة الأولي بين كارتيرون والأهلي كانت في 7 مايو 2016 بالدوري الممتاز، وفاز فريقه وادي دجلة بهدف نظيف سجله (جونيور مابوكو)، أما المباراة الثانية كانت في 28 سبتمبر من العام نفسه، وفاز المارد الأحمر 2-1 سجل الهدفين (كريم نيدفيد – مؤمن زكريا)، وجاء هدف الفريق الدجلاوي عبر (مصطفي جلال)





ماذا قدم كارتيرون مع الزمالك قبل السوبر المصري؟





قاد باتريس كارتيرون الزمالك في 17 مباراة بمختلف البطولات منذ توليه قيادة الفريق خلفا للصربي "ميتشو"، حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكه 10 أهداف.





قاد كارتيرون الزمالك للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وينتظر مواجهة قوية ضد الترجي التونسي، كما توج بكأس السوبر الإفريقي على حساب نفس الفريق بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في العاصمة القطرية "الدوحة".



