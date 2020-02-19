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موراتا يتجاهل برشلونة وريال مدريد

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:32 ص
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موراتا
موراتا
الفجر الرياضي
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أكد الإسباني ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني أنه يخشى مواجهة يوفنتوس الإيطالي في الأدوار المقبلة من دوري أبطال أوروبا.


وأوضح أن يوفنتوس يبقى أحد المرشحين الأوائل لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، لذلك يأمل في تجنب مواجهة البيانكونيري.

وتأهل يوفنتوس وأتلتيكو عن المجموعة الرابعة لدور المجموعات، حيث تعادل الفريقان في مدريد، بينما فاز اليوفي في إيطاليا.

وحقق أتلتيكو الفوز على ليفربول بهدف دون رد، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، بينما من المنتظر أن يواجه يوفنتوس نظيره ليون الأسبوع المقبل.

وقال موراتا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا: "أعتقد أن ليفربول ويوفنتوس هما الأفضل.. أفضل عدم مواجهة يوفنتوس مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "أعتقد أن يوفنتوس وليفربول وباريس سان جيرمان هم المرشحون الأبرز لتحقيق اللقب، لكن لا شيء مؤكد في دوري الأبطال".

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين ليفربول وأتلتيكو يوم 11 مارس/ آذار المقبل.

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