"أورانج" تتوسع في تقديم الحلول الذكية للشركات بالسوق المصري

قال ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة اورانج مصر إنه تماشياً مع استراتيجية اورنچ مصر التي ترتكز علي دعم الحكومة في مشروعات التحول الرقمي والشمول المالي وتحقيق رؤية مصر 2030 ، نسعى لتقديم أفضل الحلول الذكية للشركات، وتوفير أفضل الخدمات الرقمية الذكية والحلول الإدارية المتكاملة التي تتيح للموظفين زيادة الإنتاجية وللشركات مزيداً من النمو والربحية.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لاورانج مصر للاعلان عن تجديد عقد شراكتها مع شركة تصنيع وتعبئة كوكا كولا – مصر لتقديم خدمات المحمول والحلول والتطبيقات الذكية والرقمية عبر شبكتها وخدمات التتبع لأسطول كوكاكولا.









وتقوم اورنچ بتوفير أحدث الخدمات الرقمية لشركة كوكاكولا التي ستساهم في تحقيق المزيد من الفعالية والكفاءة للمنظومة الادارية ومنها خدمة التتبع لأسطول الشركة وخدمة تتبع حالة مبردات شركة كوكاكولا في الاسواق مما يساعد متابعة المنتجات بدقة بالإضافة إلى توفير الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية.





ستقوم اورنچ مصر بتوفير خدمات اورنچ كاش كأحد وسائل التحصيل الالكتروني للتجار المتعاملين مع شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا - مصر بشكل آمن وسريع مما له أثر إيجابي على تقليل المعاملات النقدية وتعزيز السيولة النقدية للشركة. كما تتيح اورنچ لشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر خدمة الواي فاي المجانية في فروع الشركة المنشرة في جميع أنحاء الجمهورية ليتمكن عملاء الشركة وموظفيها من البقاء على اتصال دائم بالإنترنت في كافة الأوقات بجودة وسرعة عاليتين.









وكذلك خدمة الرسائل القصيرة الجماعية Bulk SMS التي ستمكن الشركة من انشاء حملات تسويقية ناجحة من خلال الوصول إلى العملاء الحاليين والجدد.









كما قامت أورنچ مصر بالتعاون مع اورنچ لاب ،ذراع اورنچ مصر في مجال الابحاث والتطوير ، بتصميم وتطوير تطبيق متطور للموارد البشرية يتيح للعاملين في كوكاكولا مصر متابعة برامج الميزات التي تقدمها شركتهم. كما يمكن للموظف من خلال التطبيق الاطلاع علي راتبه الشخصي وطلب الاجازات بالإضافة الي متابعة نسبة ما أنجزه في العمل مقارنة بالأهداف المرجو تنفيذها. كما قامت اورنچ أيضاً بتطوير وزيادة باقات خدمات الصوت والبيانات المقدمة لموظفي كوكا كولا وأسرهم من خلال أكثر من 55 الف.

ومن جانبه صرح المهندس أحمد العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا - مصر " تتمتع شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر بعلاقات قوية وممتدة لسنوات وعلى مدار العامين الماضيين تمكنت الشركتان من تقديم أنجح نماذج الشراكة في السوق المصري، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وذلك من خلال تمكين موظفينا من الاتصال ببعضهم مجانًا اضافة الي بعض الخدمات الرقمية المتطورة المقدمة من اورنچ مصر و الحلول والخدمات التجارية الاكثر تقدماً في السوق".





وأضاف العفيفى "يسعدنى الاستمرار في هذه الشراكة المتميزة مع اورنچ مصر كشريك تجاري لنا على مدار العامين المقبلين".







