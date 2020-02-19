استرداد 1371 مترا من أراضي أملاك الدولة ببني سويف (صور)

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، استرداد 1371 مترًا من أراضي أملاك الدولة، نتيجة لإزالة 15 حالة تعد بناحية "المنشية، وعزبة على حمودة، وقرية الزيتون" بمركز ناصر، بواقع 4 حالات على أراضٍ ولاية هيئة الطرق، و6 حالات على أرض صرف تابعة لولاية الري، و4 حالات على أرض ولاية الأزهر، وحالة واحدة على أرض تابعة للآثار، الموجة الـ 15 من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.



وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في الموجة الـ15 من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، التي بدأت في الثاني من شهر فبراير الحالي وتستمر على مدار شهر كامل، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضي أملاك الدولة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.



وأشار، إلى إزالة 15 حالة تعد، أمس الثلاثاء، بناحية "المنشية، وعزبة على حمودة، وقرية الزيتون" بمركز ناصر، بواقع 4 حالات على أراضٍ ولاية هيئة الطرق، و6 حالات على أرض صرف تابعة لولاية الري، و4 حالات على أرض ولاية الأزهر، وحالة واحدة على أرض تابعة للآثار، ليصل بذلك إجمالى عدد الحالات التي تمت إزالتها "حتى الآن" إلى 575 حالة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.



وأضاف المحافظ، أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.

