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عاجل.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن أول حالة لفيروس الكورونا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:28 ص
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، عن أن نتيجة تحليل الـpcr للشخص الأجنبي الذي اكتشف أنه حامل لفيروس الكورونا المستجد COVID 19 أثناء تواجده بمصر، جاءت سلبية، وذلك بعد ٤٨ ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل، منذ الإعلان عنه كأول حالة حاملة لفيروس الكورونا يوم الجمعة الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أنه أثناء متابعة الفريق الطبي للشخص الأجنبي وإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية، تم إجراء تحليل الـpcr له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لمدة ست مرات على مدار ثلاثة أيام متتالية وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، مضيفًا أنه تمت متابعة الحالة الصحية للشخص من خلال الفرق الطبية على مدار الساعة في المستشفى المخصص للعزل، حيث إن حالته الصحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض خلال تلك الفترة.

ومن جانبه أشار الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر إلى أن جميع الإجراءات التي اتخذت لمراقبة هذه الحالة تمت بالتنسيق التام مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها العلمية والفنية وخاصة ما يتعلق بالإجراءات المعملية.

وأكد المتحدث الإعلامي، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تواصل متابعة غرفة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، ورفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.
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الكلمات المفتاحية

مصر مصاب الكورونا فيروس كورونا الصحة

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