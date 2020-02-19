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هالاند يسجل في مرمى باريس سان جيرمان هدفين رائعين في مباراة أمس بدوري الأبطال

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:22 ص
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باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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حقق بروسيا دورتموند الألماني بفضل لاعبه هالاند فوزًا غاليًا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي جمعت بين الفريقن أمس الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

خسارة باريس سان جيرمان

وخسر باريس سان جيرمان بهدفين أمام مضيفه لروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن مبارايات الدور الـ16 من دوري الأبطال الأوروبي.

هالاند يتألق أمام باريس سان جيرمان

وسجل في مرمى باريس سان جيرمان النرويجي الشاب هالاند لاعب دورتموند صاحب الـ19 عامًا هدفين، بالدقيقة الـ69، وفي الدقيقة الـ77.

هدف باريس سان جيرمان

وأحرز باريس سان جيرمان هدفه الوحيد في المباراة عن طريق لاعبه البرازيلي نيمار، في الدقيقة الـ75 من عمر المباراة، قبل أن يضيف هالاند الهدف الثاني له ولفريقه بالمباراة، وتنهتي المباراة بفوز بروسيا.

شباك باريس سان جيرمان تهتز

وبهدفي هالاند في مرمى باريس سان جيرمان ارتفع رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا في نسخته الحالية 10 أهداف بواقع 8 أهداف مع سالزبورج النمساوي فريقه السابق، وهدفين مع العملاق الألماني بروسيا دورتموند.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان

وكان باريس سان جيرمان قريبا جدا من التعادل في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة عن طريق نيمار، ولكن حرم القائم العملاق الفرنسي من الخروج بنقطة في المباراة.

هزيمة باريس سان جيرمان 

وخرج باريس سان جيرمان من الدور الـ16 للنسخة الماضية، بدوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد، وهي المباراة التي تترك ذكرى سيئة للفريق الفرنسي.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة

وتقام مباراة العودة بين باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في الـ11 من مارس المقبل 2020، على ملعب الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.


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هالاند دورتموند باريس سان جيرمان

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