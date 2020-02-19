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عبدالرحمن الأبنودي شخصية معرض الكتاب المصاحب لمهرجان دندرة بقنا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:16 ص
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بوابة الفجر
شيماء الشاهيني
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اعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة عن تنظيم معرض للكتاب مصاحب لفعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا والذى يقام فى الفترة من 27 فبراير حتى 3 مارس وذلك بنادى فتيات قنا وتم اختيار الشاعر الراحل عبد الرحمن الابنودى شخصية للمعرض.



أكدت عبد الدايم أن وزارة الثقافة تسعى لتحقيق الاستثمار الأمثل للمهرجان الأول بقنا من خلال اقامة أنشطة متنوعة ، وثمنت دور محمود عبد السلام الضبع عضو مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدنى لدعم اقامة المعرض مضيفة أنه يعد استكمالا لعملية نشر التنوير فى مختلف ربوع الوطن من خلال القراءة أحد الاساليب الهامة لإعادة تشكيل الوعى ، وعن اختيار عبد الرحمن الابنودى كشخصية للمعرض قالت إن العمل الثقافى يشمل مسارا لإلقاء الضوء على رموز وأعلام المبدعين ووضعهم فى دائرة اهتمام الشباب والأجيال الجديدة ، وتم اختيار الخال بإعتباره أحد أبناء محافظة قنا الذين وضعوا بصمات بارزة فى تاريخ الشعر العربى .



يشار أن معرض الكتاب المصاحب لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض ويضم مئات العناوين من أمهات الكتب إلى جانب مختلف السلاسل المعرفية ومطبوعات النشر الإقليمى من إصدارات وزارة الثقافة والتى تبدأ أسعارها من ٣ جنيهات.


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