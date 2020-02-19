عبدالرحمن الأبنودي شخصية معرض الكتاب المصاحب لمهرجان دندرة بقنا



أكدت عبد الدايم أن وزارة الثقافة تسعى لتحقيق الاستثمار الأمثل للمهرجان الأول بقنا من خلال اقامة أنشطة متنوعة ، وثمنت دور محمود عبد السلام الضبع عضو مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدنى لدعم اقامة المعرض مضيفة أنه يعد استكمالا لعملية نشر التنوير فى مختلف ربوع الوطن من خلال القراءة أحد الاساليب الهامة لإعادة تشكيل الوعى ، وعن اختيار عبد الرحمن الابنودى كشخصية للمعرض قالت إن العمل الثقافى يشمل مسارا لإلقاء الضوء على رموز وأعلام المبدعين ووضعهم فى دائرة اهتمام الشباب والأجيال الجديدة ، وتم اختيار الخال بإعتباره أحد أبناء محافظة قنا الذين وضعوا بصمات بارزة فى تاريخ الشعر العربى .