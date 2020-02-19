"الضرائب": تجنيب الضريبة المستحقة من حساب الممول فى بنك واحد





قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تقديم كل الدعم والتيسير على الممولين وعدم تعطيل مصالحهم، فقد قام وزير المالية بإصدار تعليماته بشأن تجنيب الضريبة المستحقة من حساب الممول فى بنك واحد فقط وليس من جميع حساباته بالبنوك المختلفة، وذلك لمنع تكرار تجنيب المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب وأننا ننسق مع البنك المركزي في هذا الشأن، جاء ذلك استجابة لشكاوى بعض المستثمرين بقيام بعض البنوك بتجنيب الضريبة المستحقة في أكثر من بنك.









وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تسعى لحل مشكلات المستثمرين مع الضرائب، من خلال دراسة أية معوقات إدارية أو قانونية لإزالتها دعما للنشاط الاقتصادى فالوزارة لا تسعى إلى تعثر المستثمرين وتوقف نشاطهم.





كما أكد "عبد القادر" أن المصلحة تقدم الدعم والمساندة لجعل بيئة الاستثمار جاذبة للمستثمرين، وذلك من خلال تحقيق منظومة ضريبية متطورة ومميكنة للتيسير على الممولين وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم لتوفير الوقت والجهد .





واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي فيما يتعلق بمشكلة الحجز على أرصدة بعض الممولين نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب، أن يكون الحجز على المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول ومن بنك واحد فقط.