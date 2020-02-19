Advertisements
Advertisements
Advertisements

فرج عامر يشيد بدور الرئاسة في حسم ملف المصانع المتعثرة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:08 ص
Advertisements
فرج عامر
فرج عامر
دينا إبراهيم
Advertisements
أشاد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة والطاقة، بتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي التى تناول فيها الاجتماعات المكثفة التي عقدها خلال الفترة الماضية مع كلا من العملاء المتعثرين، والبنوك الدائنة، في إطار تنفيذ مبادرة تسوية المديونيات المستحقة على هؤلاء العملاء، والتي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي.

وأضاف عامر في بيان اله اليوم الأربعاء: أن عدد العملاء المتعثرين الذين تم إجراء مقابلات معهم حتى السادس من فبراير الجاري بلغ 142 عميلًا، من بينهم 89 عميلًا في القطاع الصناعي بما يمثل 62% من إجمالي عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم، حيث تمت تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه.

وأشار إلى أن بلغت قيم العوائد والمديونيات المٌتنازل عنها 10.6 مليار جنيه، ووصل عدد العملاء الذين تم إيقاف كافة الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم 90 عميلًا، فيما بلغ عدد الشركات التي سيتم إعادة تشغيل مصانعها أو رفع طاقتها الانتاجية 81 شركة.


ووصف عامر هذه التصريحات بأنها دليل قاطع على اهتمام القيادة السياسية بحل مشكلات المتعثرين وإعادة تشغيل المشروعات الصناعية المتعثرة.

وأشاد أيضا بلقاءات محافظ البنك المركزي مع كبار العملاء غير المنتظمين في السداد وإجراء مقابلات معهم بلغ 45 عميلًا، وتمت تسوية مديونيات بقيمة 37 مليار جنيه، فيما بلغت العوائد والمديونيات المتنازل عنها 5.4 مليار جنيه.

كما أشاد بحرص الحكومة على فحص ملفات المستثمرين الصناعيين المحجوز عليهم بسبب الضرائب أو التأمينات وغيرها من المستحقات الحكومية، والعمل على حل هذه المشكلات فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والعمل على عودة المصانع المغلقة للعمل مرة أخرى.

ووجه التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، لإيجاد حلول لملف المصانع المتعثرة تنفيذا لتكليفات مؤسسة الرئاسة للنهوض بقطاع الصناعة باعتباره عصب الاقتصاد المصري.

وقال رئيس لجنة الصناعة: إننا ولأول مرة نرى جدية كاملة وتنسيق حقيقى فيما بين الحكومة والبنك المركزي.

وأكد أن الفضل الأول في ذلك الأمر يرجع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعته المستمرة والدورية التي يعقدها مع الحكومة، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، بهدف التكامل فيما بينها للتوصل الى حلول واقعية للمشكلات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري وقطاع الصناعة المصرية، ما أدى إلى نجاح سياسات الدولة في التوصل إلى حلول لحسم مشكلات المصانع والمشروعات المتوقفة والمتعثرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب فرج عامر الصناعة السيسي البرلمان

أخبار تهمك

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 15 ساعة

رسميًا.. رمضان صبحي خارج مباراة السوبر المصري أمام الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 13 ساعة

حسن شاكوش يبحث عن عروسة بهذه المواصفات

منذ أقل من ساعتين

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 13 ساعة

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ حوالي 14 ساعة

مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في ذهاب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يحرج كارتيرون ويحسم موقف مشاركة "أفشة" في القمة

منذ ساعة و 22 دقيقة

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"اتحاد الصناعات" يشارك فى مبادرة "البنك المركزى" لسداد مديونيات المتعثرين

اتحاد الصناعات: مبادرة "المركزي" يستفيد منها المصانع التى تقل مديونيتها عن 10 مليون جنيه

ميرفانا ماهر تكتب: الحكومة تستعد لإسقاط 118 مليار جنيه ديونا على المصريين

"اتحاد الصناعات" يطالب البنك المركزى بتعديل ألية الإستعلام اللإئتمانى

"البنك الزراعي" يكشف تفاصيل مبادرة تسوية ديون المتعثرين (فيديو)

فرج عامر: 5184 مصنعا مديونا بـ6 مليارات جنيه بمصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

09:00 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status