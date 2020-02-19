فرج عامر يشيد بدور الرئاسة في حسم ملف المصانع المتعثرة

أشاد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة والطاقة، بتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي التى تناول فيها الاجتماعات المكثفة التي عقدها خلال الفترة الماضية مع كلا من العملاء المتعثرين، والبنوك الدائنة، في إطار تنفيذ مبادرة تسوية المديونيات المستحقة على هؤلاء العملاء، والتي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي.





وأضاف عامر في بيان اله اليوم الأربعاء: أن عدد العملاء المتعثرين الذين تم إجراء مقابلات معهم حتى السادس من فبراير الجاري بلغ 142 عميلًا، من بينهم 89 عميلًا في القطاع الصناعي بما يمثل 62% من إجمالي عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم، حيث تمت تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه.





وأشار إلى أن بلغت قيم العوائد والمديونيات المٌتنازل عنها 10.6 مليار جنيه، ووصل عدد العملاء الذين تم إيقاف كافة الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم 90 عميلًا، فيما بلغ عدد الشركات التي سيتم إعادة تشغيل مصانعها أو رفع طاقتها الانتاجية 81 شركة.