غرق 14 مهاجرا بينهم طفلين قبالة الساحل الأطلسي للمغرب

أعلنت منظمة "ووتش ذي ميد آلارم فون"، أمس الثلاثاء، مقتل 14 مهاجرا بينهم طفلين، جراء غرق مركبهم في المحيط الأطلسي أثناء محاولتهم الوصول من المغرب إلى جزر الكناري الإسبانية.

وقالت المنظمة التي تتلقى نداءات استغاثة من مهاجرين يواجهون صعوبات في البحر، عبر "تويتر" أنه "بعد ثلاثة أيام في البحر، انقلب القارب صباح (الاثنين). وفقا للناجين، فقد غرق 14 شخصا، بينهم طفلان".

وبحسب المنظمة، أفاد الناجون، بأن "سفينة صيد جاءت لمساعدتهم قبل وصول البحرية المغربية التي نقلتهم إلى الداخلة"، المدينة الواقعة على بعد 1700 كم عن الرباط، نقلًا عن روسيا اليوم.