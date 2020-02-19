Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني: منظومة الشكاوى الحكومية تؤكد الحرص على حل مشاكل المواطنين

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:59 ص
Advertisements
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، اليوم الأربعاء، بما حققته منظومة الشكاوى الحكومية حتى الآن، حيث تعاملت مع الشكوى رقم مليون، منذ تولي الدكتور مصطفى مدبولي، رئاسة مجلس الوزراء، في يونيو 2018، حسب ما أعلنته الحكومة.

وأكد أن رعاية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء للمنظومة أدت إلى تطوير أدائها والجهات المرتبطة بها، ونجحت في تعزيز الثقة وزيادة إقبال المواطنين على التعامل مع المنظومة، بالإضافة إلى زيادة مستوى استجابة الجهات الحكومية لفحص الشكاوى، والرد عليها الكترونيًا من خلال شبكة إلكترونية مرتبط بها جميع الوزارات والمحافظات، بالإضافة إلى عدد من الجامعات والأجهزة والهيئات، حيث تم ربط 13 جهة رئيسية جديدة إلكترونيًا بالمنظومة ليصل عدد الجهات المرتبطة بها إلى 120 جهة رئيسية، بالإضافة إلى 2535 جهة فرعية.

وأوضح أن المنظومة تؤكد حرص الدولة على القيام بمسئوليتها تجاه المواطنين وحل مشاكلهم، من خلال منظومة تقوم على أسس موضوعية تضمن التعامل الجاد مع شكاوى المواطنين من خلال وجود دور للمراقبة من مجلس الوزراء لضمان سير إجراءات حل الشكاوى، حيث اكتسبت منظومة الشكاوى ثقة المواطنين من خلال عملهم المتواصل وجهدهم لتخفيف معاناة المواطنين من خلال الاستجابة الفورية لهم.

وأضاف أن المنظومة أنهت للاعتقاد السابق بأن الحكومة تعمل في جزر منعزلة، إذ خلقت تواصل بين الحكومة والمواطن، مع استجابات سريعة وعملية لوضع حد للروتين الحكوميي المعهود وعاد الأمل لأصحاب الشكاوى في وجود منفذ رسمي لهم لتقديم مطالبهم، وإلزام جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية باتخاذ جميع الإجراءات لسرعة حل شكاوى المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منظومة الشكاوى الحكومية مجلس النوواب رقم مليون الفجر

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ حوالي 14 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول Champions SALAH

منذ حوالي 15 ساعة

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ حوالي 14 ساعة

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 13 ساعة

حسن شاكوش يبحث عن عروسة بهذه المواصفات

منذ أقل من ساعتين

مشـاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر في ذهاب دور الـ16 - دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League

منذ حوالي 13 ساعة

liverpool vs atletico madrid | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة رابط ماتش ليفربول salah

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يحرج كارتيرون ويحسم موقف مشاركة "أفشة" في القمة

منذ ساعة و 16 دقيقة

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة: متابعة يومية لمنظومة الشكاوى الحكومية

رئيس منظومة الشكاوى الحكومية: لا أملك حجب أو حذف أي شكوى موجهة لأي مسؤول

"الوزراء": نسبة الرد على الشكاوى 83%

"مدبولي" يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لعام 2018

"الوزراء": قطاع الدعم تصدر شكاوى المواطنين

"مدبولي" يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التعامل مع المواطنين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

09:00 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status