بكين تعلق على إدراج واشنطن كيانات إعلامية صينية كعملاء للحكومة

انتقدت بكين، واشنطن، لإدراجها وسائل إعلام صينية كعملاء للحكومة، مؤكدة أن الصين لها الحق في الرد على هذا الإجراء. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، جينج شوانج، أن مثل هذه الخطوة "غير مقبولة"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، أن التصنيف تأخر كثيرًا، مدعيًا، أن وسائل الإعلام المدرجة كانت "أبواق للحزب الشيوعي الصيني".





ووفقًا للقانون الأمريكي، يتعين على الكيانات التي تحمل تصنيف "مهمة أجنبية" مشاركة قوائم الموظفين وتسجيل جميع الممتلكات التي تستأجرها أو تملكها في الدولة مع وزارة الخارجية.





وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستخصص خمسة منافذ إعلامية على أنها "بعثات أجنبية" وتصنف موظفيها كعملاء للحكومة الصينية.





تشمل القائمة؛ وكالة أنباء شينخوا، وشبكة تلفزيون الصين العالمية، وراديو الصين الدولي، وشركة تشاينا ديلي للتوزيع، وشركة هاي تيان للتنمية بالولايات المتحدة الأمريكية.



