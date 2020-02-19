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نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة أسوان الجديدة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:51 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بجولة تفقدية، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة، ورافقه خلال جولته، المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، والمهندس إمام عفيفى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسئولو جهاز المدينة.

وتفقد المهندس خالد عباس، ومرافقوه، الأعمال الجارى تنفيذها بمشروعات الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة، والتى تشمل (منطقة الفيلات الجارى تنفيذها، والممشى السياحى، والحديقة النيلية، والمسرح الرومانى، وكبارى المشاة) بالإضافة إلى أعمال المرافق وتنسيق الموقع بالمشروع.


كما تفقد المهندس خالد عباس، مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وأعمال التشطيبات النهائية للوحدات الجارى تنفيذها، وكذا المرافق والخدمات الصحية والتجارية بالمشروع، والتى تشمل(الحضانات – مدرسة للتعليم الأساسى – ملاعب خماسية – أسواق تجارية – المركز الصحى)، وغير ذلك من المشروعات الخدمية، مشدداً على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروعات فى المواعيد المقررة وبكفاءة وجودة عالية فى التنفيذ، نظراً لأهمية مدينة أسوان الجديدة باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع، كما تتميز بوقوع جزء كبير من المدينة على نهر النيل مباشرة.


وأشار نائب وزير الإسكان إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7056 وحدة إسكان اجتماعى (294عمارة) كاملة التشطيب والمرافق والخدمات بالمدينة، من إجمالى 8064 وحدة (336عمارة) بالمشروع، حيث تم تخصيص عدد  4317 وحدة للمستحقين، كما تم  تسليم عدد 1737 وحدة للفائزين بها، وجارٍ استكمال تخصيص وتسليم الوحدات بالمشروع، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ 129 فيلا كاملة التشطيب بالشريط النهرى بالمدينة.

من جانبه قال المهندس إمام عفيفى، على هامش الجولة: إن شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة بالمدينة، ومنها الـ63 فيلا بالقرية الثانية بالشريط النهرى، وكذا أعمال تنفيذ شبكتى مياه الشرب والصرف الصحى، والطرق، وأعمال تنسيق الموقع العام بالشريط النهرى، وكبارى المشاة  للربط بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات.


وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، أن الشريط النهرى بالمدينة على مساحة 1050 فداناً، وتبلغ المرحلة الأولى نحو 181 فدانا، وتضم66 فيلا "كاملة التشطيب" جارٍ تنفيذها على مساحة 14 فداناً، حيث تم الانتهاء من أعمال تشطيبات الواجهات بالفيلات، كما يضم الشريط النهرى 80 فيلا أخرى، جارٍ تنفيذ 63 فيلا منها "كاملة التشطيب، وجارٍ تنفيذ الممشى السياحى بطول 1500م، والحديقة النيلية بطول 6 كم، وتتكون من (بازارات  سياحية - محال تجارية - كافيهات -  مسرح رومانى - مناطق خضراء - مراسٍ سياحية - مناطق ألعاب أطفال -  مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - أماكن انتظار السيارات)، لخدمة جميع أهالى أسوان.


وأضاف المهندس أحمد رشاد، أن مشروعات الخدمات المنفذة بالمدينة بلغ عددها 26 مشروعاً منها: (5 حضانات للأطفال - مدرسة تعليم أساسى – ملعبان خماسيان – مركز تنمية رياضية – وحدتان صحيتان – مبنى إسعاف – 4 أسوق تجارية – مبنى مؤقت لجهاز المدينة – بوابة المدينة – مركز صحى – مبنى للبريد – مسجد – نقطة شرطة - وحدة إطفاء – مبنى وحدة مرور أسوان)، وجارٍ تنفيذ (3 مدارس للتعليم الأساسى – مدرسة ثانوى سعة 19 فصلاً – حضانة أطفال – ملعب خماسى – مركز صحى حضرى – مركز تجارى – مراكز تجارية نماذج مصغرة يضم كل منها 3 محال تجارية – وحدة إطفاء رئيسية وأخرى فرعية – مبنى إدارى لجهاز المدينة – مركز شباب - مستشفى عام سعة 158 سريرا – مجمع  للمعاهد الأزهرية - حديقة بالحى الأول).​

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