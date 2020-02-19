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بريطانيا: قانون العمالة الجديد يجذب المهارات القائمة على النقاط

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:51 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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صرحت الحكومة البريطانية، بأنها ستضع أولوية للوصول للعمال ذوي المهارات العالية من جميع أنحاء العالم في نظام الهجرة الذي يعتمد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونقطة انطلاقها للعمل من أوروبا ".

وكان القلق بشأن تأثير مستويات الهجرة المرتفعة من الاتحاد الأوروبي أحد العوامل الرئيسية وراء تصويت بريطانيا عام 2016 على مغادرة الكتلة، وقالت الحكومة إنها تخطط لخفض أعداد الهجرة الإجمالية.

وسيقوم النظام الجديد بتخصيص نقاط لمهارات، أو مؤهلات، أو رواتب، أو مهن محددة وإعطاء تأشيرات فقط لمن لديهم نقاط كافية. وسيبدأ سريانه اعتبارًا من 1 يناير 2021، وسيعامل مواطني الاتحاد الأوروبي وغير الأوروبيين بنفس الطريقة.

وأعلنت الحكومة في وثيقة سياسة تحدد خططها "لأول مرة منذ عقود، ستتمتع المملكة المتحدة بالسيطرة الكاملة على من يأتي إلى هذا البلد وكيف يعمل نظام الهجرة الخاص بنا".

ولن يحتاج مواطنو الاتحاد الأوروبي إلى تأشيرة لدخول بريطانيا كزائر لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وصرحت وزارة الداخلية إنها ستتبع توصية قدمتها الشهر الماضي اللجنة الاستشارية للهجرة، وهي هيئة مستقلة تنصح الحكومة، بخفض الحد الأدنى للمرتب العام للمهاجرين المهرة إلى 25600 جنيه (33،330 دولار) سنويًا، من 30.000 جنيه أو رطل للوزن.

وأعلنت الحكومة أن العمال المهرة سيحتاجون إلى تلبية المعايير بما في ذلك المهارات المحددة، والقدرة على التحدث باللغة الإنجليزية، وسيحتاج المتقدمون للحصول على عرض عمل.

لن يكون هناك طريق دخول محدد للعمال ذوي المهارات المتدنية، وهو أمر تأمل الحكومة أن يساعد في تقليل عدد المهاجرين.

وقدرت لجنة الهدنة العسكرية أن تأثير عتبات الرواتب والمهارات المقررة للحكومة سيعني أن حوالي 70٪ من مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين وصلوا إلى بريطانيا منذ عام 2004 لن يكونوا مؤهلين للحصول على تأشيرة.

وقالت الحكومة إنه سيتم تغطية الطلاب بنظام النقاط، بينما ستكون هناك مبادرات منفصلة للعلماء والخريجين والعاملين في الخدمة الصحية الوطنية والعاملين في القطاع الزراعي.
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الكلمات المفتاحية

قانون العمالة بريطانيا

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