"الأرصاد" تكشف طقس نهاية الأسبوع: "لا تنخدعوا"

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إننا نشهد اليوم استمرار لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهناك فرص لتساقط أمطار على الوجه البحري تمتد خفيفة للقاهرة وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية.





وأوضح "شاهين"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أننا سنشهد استقرارا في الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد، مع وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية على السواحل الشمالية، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، مع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية.



